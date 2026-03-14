Димитриев — о переходе от Давыденко к Тутберидзе: я улучшился в катании и скольжении

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, в чём он улучшился после перехода от Кирилла Давыденко в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

— В целом, что можете сказать про свой тренерский штаб?

— Если в общих словах — строгий, но справедливый. Если ты накосячил или что-то плохо сделал, тебя поругают, будут наезжать, гонять. Если ты молодец, то хвалят. Если не можешь что-то сделать из-за боли, то никто не будет заставлять, говорить о лентяйстве, потому что понимают причину. Отдельно выделять каждого не буду, все выполняют свою работу и хороши по-своему. Поэтому я считаю, что весь штаб без каких-то пробелов. Есть всё, что нужно, в общем.

— В чём вы улучшились после перехода?

— Считаю, что моё главное улучшение — в катании, скольжении. Это моя самая, считай, основная проблема. Я об этом знаю, об этом все говорят, так что меня никто не удивит, если скажет, что я плохо катаюсь. С таким количеством хореографии и скольжения гораздо быстрее прогрессирую. И я даже сам ощущаю, что мне становится проще катать программы, я начинаю более хореографично делать какие-то элементы. В принципе стало проще выкатывать программу, потому что здесь со мной этим занимаются. Да и я сам этим занимаюсь, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.