Ученик Тутберидзе — о своей группе: все прыгают квады. Это заставляет тебя соответствовать

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, как изменился его тренировочный процесс после перехода в группу Этери Тутберидзе.

— Как вам тренировки в новом штабе?

— Тут абсолютно другой режим. Тебя никто не будет заставлять, тебе дают систематизированные тренировки и определённый план, по которому работаешь. Можешь где-то что-то сам добавлять, то есть много самостоятельной работы. На тренировке дают какой-то план, а дальше ты сам берёшь музыку, если надо, либо не берёшь и, допустим, отрабатываешь какие-то прыжки. В общем, дают много самостоятельности внутри определённой системы. И это круто! Нет такого, что постоянно что-то определённое — каждый спортсмен под себя выбирает индивидуальную схему тренировок внутри общего плана.

— Сильно ли это изменило ваш обычный тренировочный процесс?

— Хочу сказать, что да. Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Если даже посмотреть на занятия со стороны, то видно, как кипит работа. Все тренируются и прыгают-прыгают-прыгают четверные. И это заставляет тебя хотя бы подстраиваться под этот уровень, то есть тоже прыгать. Даже больше само окружение решает, потому что там, где я катался, особенно после ухода Андрея Мозалёва, уже не было такого ритма, потому что все спортсмены младшие.

— Трудно ли было войти в такой ритм?

— Нет, абсолютно, практически сразу влился. Как будто бы мне и не хватало такого постоянного темпа. Поэтому у меня не было проблем с вхождением в этот режим, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.