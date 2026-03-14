Ученик Тутберидзе: конкуренция мотивирует. Раз девочки прыгают, я тоже обязан это делать

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал о конкуренции в группе Этери Тутберидзе и дружбе с Андреем Мозалёвым и Арсением Федотовым.

— У вас в группе очень сильная конкуренция. Вас это мотивирует?
— Естественно, когда все прыгают, особенно девочки. Думаю: «Блин, девочки прыгают. Значит, я тоже могу». Раз девочки так делают, то не то что там могу так же прыгать, а я обязан. Поэтому да, подстраиваешься под группу.

— Сразу ли нашли общий язык с ребятами в группе?
— Я очень социальный человек, знакомство с новыми людьми даётся легко. Мне это нужно, мне это приятно, поэтому достаточно быстро со всей группой познакомился. Даже первое время куда-то там ходили совместно, то есть достаточно хорошо меня приняли. До сих пор со всеми общаемся, поддерживаем друг друга, когда что-то не получается, поэтому проблем не было с этим.

— Какая обстановка царит на тренировках?
— У нас в группе очень приятная и тёплая атмосфера. Все друг друга поддерживают, в случае неудачного проката подходят на тренировках и говорят: «Ничего страшного, всё получится». Все друг другу желаем удачи на соревнованиях, когда кто-то выступает в другом городе. С победой тоже поздравляем или, наоборот, поддерживаем при неудаче.

— Вы говорили о дружбе с Андреем Мозалёвым. А с кем ещё общаетесь?
— Да, с Андреем я уже давно хорошо общаюсь. Ещё с Арсением Федотовым. Ну, естественно, с мальчиками, да и с девочками, в принципе. Никого конкретно не могу выделить, со всеми в очень хороших тёплых отношениях, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

