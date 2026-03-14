Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Димитриев рассказал, какие четверные прыжки сейчас тренирует

Ученик Тутберидзе Димитриев рассказал, какие четверные прыжки сейчас тренирует
Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, какие четверные прыжки сейчас тренирует.

— На что сейчас делаете упор в тренировках?
— Из-за моих долгих пробелов, работаем мы в основном пока что над накатыванием текущего контента и программ. Сейчас в планах восстанавливать и добавлять более сложные четверные для выхода в следующий сезон с обновлённым техническим арсеналом.

— Какие ультра-си вы сейчас тренируете?
— Я начинал работать над четверным флипом, когда-то до перехода его даже прыгал, но забросил. Ну, не то чтобы забросил, просто было, над чем работать, поэтому сейчас я планировал выступить и начать уделять больше внимания новым четверным. Проще учить флип, как будто бы, но хочу и лутц тоже подтягивать, чтобы смотреть, что пойдёт быстрее. Сейчас точно не скажу, что могу прыгнуть. Да, к флипу душа больше лежит, но посмотрим.

— Получается, раньше вы могли прыгать флип?
— Не могу сказать, что я прямо прыгал. Потому что когда исполняешь какой-то новый четверной — это значит, что ты катаешься с ним на соревнованиях. Но хочу сказать, что какой-то период я прыгал флип. Не скажу, что легко, однако он у меня получался. Но при подготовке к сезону мы не вставили флип в программу, потому что он не был настолько стабилен, и в итоге он отошёл на задний план.

— А сейчас вы что прыгаете из ультра-си?
— Четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель. Пока что такой контент, ещё не начинал работу над другими ультра-си, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
