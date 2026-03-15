Ученик Тутберидзе: мог и не выйти в сезон, если бы не разобрался с проблемами со здоровьем

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что пропустил весь прошлый сезон из-за проблем со стопой.

— Пусть сезон и урезанный, что думаете о том, как он для вас складывается?

— Жалко. Но я считаю, что могло бы быть хуже. Я мог бы и не выйти в сезон, если бы не разобрался с проблемами со здоровьем. Так что думаю, что это даже не самый плохой вариант развития событий.

— А из-за чего именно вы пропустили весь прошлый сезон?

— Проблемы со стопой. Конкретнее сказать не могу, потому что не знаю сам. До сих пор никто не может определить конкретную проблему, все находят только последствия, воспаление, отёк. Отёк и воспаление снимаются, а боль возвращается обратно при тренировках. Поэтому я даже не могу ответить, что с ней. Катаюсь, как могу.

— А стопа какой ноги?

— Левой ноги. Что удивительно, казалось бы, потому что приземление на правую, а проблемы с левой. Как-то так, может, анатомия стопы такая.

— Тяжело ли исполнять прыжки с левой ноги?

— Нет, в данный момент особо проблем нет. Сейчас она не болит… Какое-то время (смеётся). Поэтому не замечаю сейчас на тренировках боль, стопа им не мешает, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.