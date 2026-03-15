Ученик Тутберидзе — о травме: были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что думал о завершении карьеры из-за травмы.

— Боялись ли заходить на четверные прыжки из-за проблем со стопой?

— Мне 20 лет, я четверные прыжки исполняю с 13-14, поэтому отношусь к ним, как к тройным. То есть нет ничего сверхъестественного.

— А сейчас не трудно делать какие-то элементы?

— В целом нет. Иногда бывают с сальховом какие-то затруднения, но это временно. Может, просто период такой, уже конец сезона, усталость.

— Как вас поддерживает тренерский штаб?

— Мне было приятно, потому что я только перешёл в группу и практически сразу сел с травмой, не успев себя показать. Здорово, что мне давали шанс, все возможности, процедуры для восстановления, «сделай то, сделай это». Было очень приятно, что помогают, чем могут.

— Что помогло не опустить руки?

— Были периоды, когда они уже почти опускались. Уже был готов закончить, потому что я же ещё параллельно подрабатываю тренером. Особенно когда только начинал с детьми, думал: «Вот и всё, зачем мне этот спорт. Не получается там — буду работать тренером». Но как только мне удавалось выйти на лёд, даже когда работал, просто для себя начинал кататься и понимал, что я без этого не могу. Что я слишком люблю этот спорт, не смогу просто так всё бросить, даже не попробовав себя в новом штабе. Я научился ценить каждое соревнование и каждую тренировку, на которой ты находишься. Потому что это может всё оборваться так же быстро, как и начаться, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.