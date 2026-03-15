Димитриев: после перехода к Тутберидзе, видимо, повысилась нагрузка, и стопа начала болеть

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, как получил травму стопы.

— Как вы вообще получили проблемы со стопой?
— Не могу сказать, что это травма, потому что после перехода, видимо, повысилась нагрузка, стало больше тренировок, и стопа просто начала болеть. Сначала по чуть-чуть, потом сильнее-сильнее-сильнее до момента, пока я уже не мог наступать на ногу. Ошибочно поставили стрессовый перелом, так что я просидел какой-то промежуток времени. Вроде и отёк спал, я вышел. А через один месяц или два всё началось заново. И так, наверное, весь прошлый сезон: я сидел месяц-два, выходил, начинал тренироваться, боль возвращалась.

— Были ли проблемы с прыжками?
— В связи с моим режимом тренировок, что у меня очень часто происходят травмы, особенно до переезда в Москву, для меня уже привычно после долгого перерыва выходить и восстанавливаться, поэтому с прыжками не было проблем. Больше проблема в наборе физической формы, прокатов программ. С этим были проблемы, да, приходилось первое время очень много работать над этим. А с прыжками — нет, я выходил и практически сразу всё прыгал, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

