Волосожар и Траньков выступят в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду»

Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили, что примут участие во всех шоу весеннего тура Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

Татьяна Волосожар: приглашаем вас на ледовое шоу команды Этери Тутберидзе!

Максим Траньков: обещаем, что это будет как всегда незабываемо, ярко и очень хореографично. До встречи в вашем городе! — сказали фигуристы в видео, опубликованном пресс-службой на странице тренерского штаба Этери Тутберидзе в соцсетях.

Ранее своё участие в туре подтвердили Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв и пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

