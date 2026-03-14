Волосожар и Траньков выступят в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду»

Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили, что примут участие во всех шоу весеннего тура Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».
Татьяна Волосожар: приглашаем вас на ледовое шоу команды Этери Тутберидзе!
Максим Траньков: обещаем, что это будет как всегда незабываемо, ярко и очень хореографично. До встречи в вашем городе! — сказали фигуристы в видео, опубликованном пресс-службой на странице тренерского штаба Этери Тутберидзе в соцсетях.
Ранее своё участие в туре подтвердили Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв и пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.