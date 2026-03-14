Степанова/Скобрев и Тотьмянина/Федотов стали победителями «Ледникового периода» — 2026

Степанова/Скобрев и Тотьмянина/Федотов стали победителями «Ледникового периода» — 2026
Сегодня, 14 марта, завершился проект «Ледниковый период», который выходит на Первом канале. Победу разделили пары Александры Степановой и Ивана Скобрева, а также Татьяны Тотьмяниной и Фёдора Федотова.

Вторыми стали Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский. Тройку замкнули Татьяна Волосожар и Семён Елистратов.

Фигурное катание. «Ледниковый период» — 2026. Итоговый протокол:

1. Александра Степанова/Иван Скобрев — 48,00.

1. Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов — 48,00.

2. Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский — 47,98.

3. Татьяна Волосожар/Семён Елистратов — 47,92.

4. Евгения Тарасова/Георгий Славороссов — 47,86.

5. Алёна Косторная/Никита Ушнев — 47,82.

6. Анна Щербакова/Константин Раскатов — 47,74.

7. Софья Акатьева/Артур Каспранов — 47,64.

8. Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков — 47,54.

9. Александра Трусова/Иван Жвакин — 47,18.

Материалы по теме
От Валиевой до Плющенко и Ягудина! Все звёзды российской фигурки — на юбилее Мишина
От Валиевой до Плющенко и Ягудина! Все звёзды российской фигурки — на юбилее Мишина
