Тренер Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко опроверг слухи о распаде пары

Павел Слюсаренко, тренер победителей и призёров этапов Гран-при России Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко сообщил, что спортсмены продолжают кататься в паре.

«Информация не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе. То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе», — приводит слова Слюсаренко «РИА Новости Спорт».

В финале Гран-при России в Челябинске дуэт занял шестое место. После финала Грицаенко заявил в микст-зоне, что «судя по всему, он катается здесь один — как одиночник», партнёрша к журналистам не вышла. В соцсетях появилась информация о распаде пары.