Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко опроверг слухи о распаде пары

Комментарии

Павел Слюсаренко, тренер победителей и призёров этапов Гран-при России Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко сообщил, что спортсмены продолжают кататься в паре.

«Информация не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе. То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе», — приводит слова Слюсаренко «РИА Новости Спорт».

В финале Гран-при России в Челябинске дуэт занял шестое место. После финала Грицаенко заявил в микст-зоне, что «судя по всему, он катается здесь один — как одиночник», партнёрша к журналистам не вышла. В соцсетях появилась информация о распаде пары.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!
Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android