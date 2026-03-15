Ученик Тутберидзе Димитриев рассказал о своих программах и постановщиках в текущем сезоне
Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, подробнее рассказал о своих программах сезона-2025/2026.

— Расскажите о своих программах, кто их поставил?
— Короткую мне поставил Даниил Маркович Глейхенгауз. Он это сделал, как только я перешёл, то есть этой программе по факту уже несколько сезонов, потому что я просидел. Произвольную мне ставил Георгий Похилюк в начале этого сезона.

— Быстро ли нашли идеи для произвольной программы?
— Ну да, предложили мне группу Muse, и по ней мы уже выбирали песни, которые нравятся. Достаточно легко было решить, были уже некоторые варианты, а из них я просто выделил те, которые мне больше понравились, и мы их скомпоновали.

— А вы слушаете эту группу и подобные песни?
— Группу Muse раньше не слушал, для меня это было открытием. Как так я о ней не знал? Сейчас очень нравятся их песни, причём достаточно много. А так для меня подобный стиль — не открытие, я слушал такую музыку. Просто эту группу почему-то я не замечал раньше.

— Часто ли предлагаете постановщикам свои идеи?
— У меня мало было, мне всего поставили две программы. Поэтому короткую мне просто сказали, что буду катать это. Я говорю: «Окей, мне понравился вариант, без вопросов». А произвольную выбирали сами, был выбор, – сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

