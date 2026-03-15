Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Димитриев ответил, с какими трудностями столкнулся при постановке ПП

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, какие трудности возникли у него при постановке произвольной программы сезона-2025/2026.

— Не было ли каких-то трудностей, когда ставили произвольную программу?
— Были сложности в том, что по середине постановки я заболел, пришлось оттягивать. А так нет, очень легко находили общий язык, ты и сам предлагаешь какие-то варианты, после чего их одобряют или наоборот. Очень просто было сработаться.

— Есть ли у вас конкретные образы в обеих постановках?
— В короткой программе у меня образ парня с разбитым сердцем, Cry Me a River, то есть такая немножко грустная. А в произвольной программе мы отталкиваемся от того, что в переводе песни есть альтернативная реальность.

— Легко вживаться в такой абстрактный образ?
— Не скажу, что сложно. Но да, первое время не особо понимал, что я и как катаю, а сейчас втянулся, программа начала гораздо больше нравиться, чем тогда, когда её ставили.

— А как работаете с хореографом над этими постановками?
— Хореографом является тот, кто их ставит — либо Даниил Глейхенгауз, либо Георгий Похилюк. Мы сразу же ставим, исправляем хореографию и во время уже прокатов, если что-то не нравится, то меняем, исправляем, – сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
