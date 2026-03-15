Ученик Тутберидзе Димитриев рассказал, как справился с непопаданием на чемпионат России

Ученик Тутберидзе Димитриев рассказал, как справился с непопаданием на чемпионат России
Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, как воспринял своё непопадание на чемпионат России – 2026.

— Насколько довольны прокатами на этапе Гран-при в Омске?
— Честно, очень доволен, потому что когда я первый раз вышел на арену — не на свой прокат, а другого фигуриста, то был очень-очень взволнован. У меня был перерыв в достаточно серьёзных соревнованиях, поэтому рад, что смог откатать даже так, потому что было тяжело настроиться и собрать себя в кучу.

— Вы были вторым запасным участником на чемпионат России. Не было ли грусти из-за того, что не удалось попасть на старт?
— Изначально грустно не было, потому что я даже не рассчитывал на чемпионат России. Я думал, что у меня один этап, отобраться шансов мало, и просто ехал за чистым прокатом. А потом, когда узнал, что мне там не хватило буквально чистого тройного акселя в произвольной программе, стало, конечно, обидно. Опять же, значит, так нужно. Необходимо больше работать, чтобы таких ошибок не было, – сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

