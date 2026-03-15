Ученик Тутберидзе Димитриев поделился впечатлениями по поводу второй победы подряд

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями после второй победы подряд на соревнованиях.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольной программы на турнире памяти Русакова?

— Рад, что смог собраться и всё сделать. Для меня сейчас это важно, так как соревнований очень мало, я много пропустил. Поэтому доволен, что могу собираться даже на таких не очень значимых стартах и катать чисто. Я рад, что сделал четверной сальхов, потому что в последнее время он был не очень уверенный. Ну и то, что смог спокойно доехать вторую половину программы и сделать это достаточно легко, тоже приятно. Увидел в распечатке, что два вращения третьего уровня, поэтому тут я недоработал. Нужно больше поработать над ними, чем над прыжками и выездами. Думаю, по большей части я с ними справился на максимум.

— Часто ли у вас происходят сложности с вращениями?

— На бедуинском я долгое время не мог никак выучить сложный выезд, сделать его нормально. Всё остальное, в принципе, всегда без проблем. Чаще всего мы прокатываем программы, прыгаем, выполняем план и в конце просто минут 15-20 отрабатываем подряд вращения.

— Для вас это уже вторая победа подряд. Какие мысли по этому поводу?

— Приятно, что победил, но у меня не было такой задачи, я не шёл за местом. Я хотел чисто откатать две программы, с чем я, можно сказать, справился. А золото — приятный бонус к этому. Не то чтобы это те золотые медали, к которым я долго стремился, то есть это больше бонус. Если бы это был какой-нибудь этап Гран-при России, то эмоции, естественно, были бы круче. А так это просто приятно, работаем дальше.

— Этот сезон уже завершается. Стояла ли на него какая-то цель?

— Да, сезон уже подходит к концу, но я ещё буду выступать на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге на призы федерации. Хотелось бы там тоже чисто выступить, нужно просто накатывать соревновательный опыт после долгого перерыва. Из-за того, что я очень долгое время не выступал, меня просто не заявили на второй этап Гран-при. Не хватало рейтинга для того, чтобы меня отправили на другие этапы, – сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.