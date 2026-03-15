Ученик Тутберидзе Димитриев ответил, каково было выступать на соревновании без тренера

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, с какими сложностями столкнулся во время выступления без тренера на турнире памяти Русакова.

— Если я не ошибаюсь, вы выступали на турнире памяти Русакова без тренера. Тяжело ли?

— Да, я тут без тренера. Абсолютно спокойно на самом деле, это уже не первый мой опыт в текущем сезоне. На всероссийские соревнования в Тюмень я также ездил один. По поводу установки на этот старт мне сказали, чтобы я чисто откатался здесь.

— А в прошлом насколько часто выступали без тренера? Есть разница в ощущениях?

— Не так часто. Наверное, за всю мою спортивную жизнь это третий-четвёртый раз, так что не так уж и много. Чаще с тренером езжу на соревнования. На более серьёзных соревнованиях хочется, конечно, выступать с тренером, потому что чувствуется какая-то поддержка, даже больше моральная. Не нужно ничего говорить, если вдруг что-то не получается, просто успокаивает сам факт, что тренер стоит за бортиком. В таком случае ты уже более уверенно себя чувствуешь, – сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.