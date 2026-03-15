Ученик Тутберидзе поделился любимыми местами для прогулок в Москве, Питере и Воронеже

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о своих любимых местах для прогулок в Воронеже.

— Скучаете ли по Питеру, по Воронежу?

— Да, я скучаю по городу, по воспоминаниям. Я часто езжу и в Санкт-Петербург, и в Воронеж, потому что оба города не очень далеко. Я посредине живу, стало проще и туда, и туда съездить. Но хочу сказать, что в Москве мне нравится гораздо больше, чем где-либо, хотя изначально Москва мне как город не нравился в плане суеты — тут быстро и все хмурые ходят. А потом я освоился. И даже сейчас, когда я уезжаю на пару дней, то мне нормально, а если надолго отлучаюсь, то хочется быстрее вернуться в Москву. Я очень влюбился в этот город, он подстёгивает работать дальше.

— Есть любимые места в Москве?

— С моим ритмом жизни я не то чтобы куда-то успеваю ходить (смеётся). Сложно сказать! Даже уже не вспомню, потому что когда было больше времени, то летом часто куда-то ходил. Сейчас такой возможности нет, в основном это или работа, или тренировки.

— А в Питере есть?

— В Питере я очень любил гулять! Около Лахта-центра очень красивые виды на Финский залив. Наверное, одно из моих самых любимых мест. Когда я приезжаю, то хожу туда, если хочу выбраться погулять. Севкабель Порт тоже люблю, потому что там тоже очень классные закаты, красивый вид. Ещё очень классно смотрится закат на фоне моста ЗСД. Наверное, вот мои самые любимые места.

— Так, а в Воронеже какие?

— В Воронеж, когда приезжаю, просто иду к родным. Родители у меня с сестрой в Санкт-Петербурге, а в Воронеже у меня брат, двоюродный брат, бабушка, дедушка. Особо даже никуда не хожу, просто езжу по родственникам, поэтому моё любимое место — это дом, – сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.