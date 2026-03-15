«Впечатление, что празднует вся страна». Мишин — о посещении матча «Зенит» — «Спартак»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о впечатлениях от посещения матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который прошёл 14 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
Перед матчем Мишин, а также чемпион России и его бывший подопечный Пётр Гуменник нанесли символический стартовый удар.
— Какое у вас впечатление осталось от посещения матча, на котором собралось более 57 тысяч зрителей?
— Когда я присутствую на соревнованиях по фигурному катанию, серьёзное выступление спортсменов празднует зал. Когда я был сегодня на футболе, на этой великолепной арене, у меня сложилось впечатление, что празднует вся страна, — приводит слова Мишина «Матч ТВ».
Материалы по теме
