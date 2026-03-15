«Впечатление, что празднует вся страна». Мишин — о посещении матча «Зенит» — «Спартак»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о впечатлениях от посещения матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который прошёл 14 марта.

Перед матчем Мишин, а также чемпион России и его бывший подопечный Пётр Гуменник нанесли символический стартовый удар.

— Какое у вас впечатление осталось от посещения матча, на котором собралось более 57 тысяч зрителей?

— Когда я присутствую на соревнованиях по фигурному катанию, серьёзное выступление спортсменов празднует зал. Когда я был сегодня на футболе, на этой великолепной арене, у меня сложилось впечатление, что празднует вся страна, — приводит слова Мишина «Матч ТВ».