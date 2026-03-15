Евгений Семененко рассказал, как предложил Мишину идею номера «Человек-бензопила»

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как предложил своему тренеру Алексею Мишину идею показательного номера «Человек-бензопила».

– Какой была первая реакция Алексея Николаевича Мишина на эту идею? Его пришлось уговаривать или он поддержал?

– Я сначала предложил музыку и описал, каким будет перформанс с бензопилой. Саундтрек к фильму получил высокую оценку, а опенинг Kick back стал хитом. Алексей Николаевич всегда идёт в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи номеров, если они интересные. Согласился сразу, — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.