Медведева ответила, спортсмен с какими качествами выигрывает золото Олимпийских игр

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о решающем для спортсмена факторе победы на Играх.

На минувшей Олимпиаде-2026 победительницей личного турнира у женщин стала американка Алиса Лью.

«Олимпиада — это не турнир техники, это не турнир умений. Олимпийские игры — это турнир стальных нервов. У кого нервы выдержат, тот молодец. У кого не выдержат, тот, увы, вне пьедестала», — сказала Медведева в выпуске шоу «Каток».

Медведева на Олимпийских играх в Пхёнчхане уступила своей соотечественнице Алине Загитовой, проиграв ей 1,31 балла по сумме двух программ.