Фигурист Семененко ответил, как получил травму руки на премьере номера с бензопилой

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как получил небольшую травму во время премьеры своего показательного номера «Человек-бензопила», которая состоялась на юбилейном гала-вечере в честь 85-летнего юбилея его наставника Алексея Мишина.

– Что случилось на премьере с рукой?

– Во время номера мы настолько вжились в роль, что элемент битвы приобрёл реалистичный момент (улыбается). Во время финального удара Герман, падая с вращения, лезвием задел мой палец. Получилось сделать отсылки к сериалу, которые не планировались (смеётся), — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.