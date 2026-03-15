Фигурист Семененко объяснил, почему поставил программу именно по аниме «Человек-бензопила»

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко объяснил, почему поставил показательный номер по мотивам аниме «Человек-бензопила».

– Почему среди всех аниме именно «Человек-бензопила»? Чем тебя цепляет эта история?

– Я посмотрел немалое количество тайтлов. Есть даже, наверное, те, которые понравились мне чуть больше – «Наруто», «Код Гиасс». Но «Человек-бензопила» – это новый фильм, который стал феноменом, получил высокие оценки за качество анимации и уникальный стиль, сочетающий комедию, хоррор и драму. Собрал баснословные цифры: при бюджете в $ 4 млн прибыль составила $ 170 млн! На данный момент считается одним из наиболее популярных аниме среди тех, которые выходят сейчас. Я посчитал, что на льду этот образ может выделяться благодаря интересному костюму.

«Человек-бензопила» цепляет, так же как и многие аниме, своей философией, интересными отсылками к другим произведениям, нетипичным, неклишированным главным героем, тем, что глубокий смысл не лежит на поверхности, а ты должен подмечать его в тонких моментах, кадрах. Это произведение не пытается идти по всем привычным шаблонам. Также мне очень понравился фильм «История Резе», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.