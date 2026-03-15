Евгений Семененко объяснил, почему показал «Человека-бензопилу» не на «Русском вызове»

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко объяснил, почему показал показательный номер по мотивам аниме «Человек-бензопила» не на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Премьера нового номера состоялась на юбилейном гала-вечере в честь 85-летнего юбилея тренера Семененко Алексея Мишина.

– Не было ли мысли оставить этот номер для «Русского вызова»?

– Этот вопрос задавали многие во время репетиции шоу. Хотелось именно к юбилею Алексея Николаевича поставить новый номер. Мне кажется, с судейской точки зрения было бы сложно оценивать эту программу, — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.