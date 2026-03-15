Семененко рассказал, каково ему кататься в маске с бензопилой на голове

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал об ощущениях от катания в маске с бензопилой на голове. Этот атрибут стал частью его костюма к показательном номеру «Человек-бензопила», поставленному по мотивам одноимённого аниме.

Премьера нового номера состоялась на юбилейном гала-вечере в честь 85-летнего юбилея тренера Семененко Алексея Мишина.

– Каково по ощущениям кататься в этой массивной маске с пилой?

– Кататься непривычно, нужно было время, чтобы привыкнуть. При катании наличие шлема даёт небольшое сопротивление воздуху. Но после нескольких репетиций стало уже нормально, — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.