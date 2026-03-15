«Звонит Мишин и говорит: «Нам нужна пила». Дизайнер Филатова — о номере Семененко

Дизайнер Галина Филатова, известная также по сотрудничеству с российскими фигуристами, рассказала, как создавался костюм к новому показательному номеру Евгения Семененко «Человек-бензопила».

«Звонит Алексей Николаевич и говорит: «Нам нужна пила». Я говорю: «Какая пила?» Он включает громкую связь, чтобы Женя всё объяснил. Я понимаю, что вообще ничего не понимаю. Попросила прислать картинки, мне высылают, я пишу: «Какая прелесть» (улыбается).

Это такой путь от обратного, то, что совершенно невозможно представить на льду. Но я просто в восторге от их тандема, от всей этой неожиданности. Алексей Николаевич заводится в творческом процессе как мальчишка, они с Женей – с горящими глазами», — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.