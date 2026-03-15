Дизайнер Галина Филатова: Семененко взрывает интерес к фигурному катанию

Дизайнер Галина Филатова, известная также по сотрудничеству с российскими фигуристами, заявила, что, по её мнению, Евгений Семененко усиливает интерес к фигурному катанию.

«Спросила у Жени, с кем он будет бороться, он сказал, что с Германом: «Да у него там ножи… Мы ему картонку какую-нибудь дадим». Я ему: «То есть ты крутой такой пойдёшь, а Герман с картонкой поедет?» В результате поработали и с Германом. Костюмы ребята подобрали сами, я делала только руки и адские штуки на голове. Сделали достаточно быстро, к концу февраля.

Мне кажется, можно ещё дорабатывать, хотелось бы ещё к рукам приделать такие штучки, чтобы искры летели. Думаю, что этот номер у ребят не на один раз. Считаю, что это расширение диапазона, нет пределов. Женя Семененко идёт от противного, он взрывает интерес к фигурному катанию, мне это очень нравится», — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

