Роман Савосин перешёл в группу Светланы Соколовской — источник

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019) российский фигурист Роман Савосин перешёл в группу Светланы Соколовской. Об этом сообщает Sport24.

Ранее фигурист тренировался под руководством Алексея Четверухина. Согласно источнику, 26-летний Савосин тренируется с новой группой на «Навка Арене» уже несколько недель, параллельно с этим он приступил к постановке программ на новый сезон.

Соколовская известна по работе с такими спортсменами, как Марк Кондратюк, Александр Самарин, Григорий Фёдоров. В 2025 году в её группе также начала тренироваться Камила Валиева после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.