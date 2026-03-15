Все новости
Хореограф Навиславская рассказала о реакции Мишина на номер Семененко с бензопилой

Хореограф Навиславская рассказала о реакции Мишина на номер Семененко с бензопилой
Хореограф Елизавета Навиславская рассказала о реакции заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина на номер Евгения Семененко с бензопилой.

«Ставил номер Никита Михайлов, мы с ним всё никак не совпадали в расписании, так что я была просто человеком, который говорил Жене: «Да, давай это сделаем, будем реализовывать». Конечно, были сомнения, всё-таки очень специфическая история, не все её, наверное, в итоге поняли. Но главное, что она всё равно строится на каких-то архитипичных примерах, это борьба добра и зла. Правда, сложно сначала понять, кто хороший, кто плохой (улыбается). Но, по сути, здесь всё как и в остальной мировой драматургии.

Форма, конечно, очень любопытная. Женя мне скинул ссылку и сказал: «Вы должны обязательно это посмотреть!» Мой старший сын тоже анимешник, я у него спросила: «Мне это смотреть?» Он ответил: «Нет, мам, тебе это не надо смотреть». А Женя: «Нет, вам это надо посмотреть». В итоге всё посмотрела.

Это полностью история Жени, он это придумал, всех уговорил. Очень просил меня поговорить с режиссёрской группой, чтобы обязательно это было, мы вместе уговаривали Алексея Николаевича. Хотя его особо не нужно было уговаривать, он сказал: «Я на всё согласен, лишь бы было хорошо». В итоге получилось хорошо. Сейчас смотрю некоторые фотографии с шоу и думаю: «Надо же, это действительно выглядит как кадр из аниме!» Этим увлекается Женя, этим увлекается Герман, который тоже был этой историей заинтересован, Рому и Соню тоже подрядили, они не сопротивлялись. Получилось, мне кажется, очень даже славно», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

