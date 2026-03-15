Главная Фигурное катание Новости

«Это был суперсезон — как и обещала». Загитова подвела итоги «Ледникового периода»

«Это был суперсезон — как и обещала». Загитова подвела итоги «Ледникового периода»
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира, российская фигуристка Алина Загитова в социальных сетях опубликовала пост, где подвела итоги шоу «Ледниковый период». Спортсменка была ведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Финал «Ледникового периода». Как же я рада снова быть в роли ведущей этого удивительного проекта! Каждый раз это новые эмоции, открытия и встречи. Спасибо Первому каналу за доверие и всем зрителям за вашу поддержку, внимание и любовь. Это был суперсезон — как и обещала», — написала Загитова в телеграм-канале.

Напомним, победу в шоу разделили пары Александры Степановой и Ивана Скобрева, а также Татьяны Тотьмяниной и Фёдора Федотова.

