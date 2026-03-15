«Про родителей и компоненты — это сильно». Плющенко — о словах Сихарулидзе о переходах

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе о переходах спортсменов от одного тренера к другому из-за оценок.

«Родители сидят там: «К какому тренеру на этой неделе перейти? Уже к четырём пришли, надо к пятому». Им говорят: «А в чём логика?» — «У него компоненты будут». Я говорю: «А компоненты почему будут? От того, какой тренер? Может, компоненты надо просто тренировать?» — «Там разберутся», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

«Про родителей и компоненты – это сильно», – написал Плющенко в социальных сетях.