Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону

Александра Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступит в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ростове-на-Дону. Шоу пройдёт 21 марта в Ростовском дворце спорта.

«Всем привет! 21 марта в Ростове-на-Дону состоится шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Там буду выступать я и огромное количество фигуристов. Ждём вас всех! Приходите, будет круто», — приводит слова Трусовой пресс-служба шоу Ильи Авербуха.

Помимо Трусовой, в состав участников шоу вошли Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Наталья Хабибуллина, Илья Княжук, Ксения Синицына, Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Артём Ковалёв, Анатолий Сластин и Григорий Забелло.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android