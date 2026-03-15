Александра Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступит в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ростове-на-Дону. Шоу пройдёт 21 марта в Ростовском дворце спорта.

«Всем привет! 21 марта в Ростове-на-Дону состоится шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Там буду выступать я и огромное количество фигуристов. Ждём вас всех! Приходите, будет круто», — приводит слова Трусовой пресс-служба шоу Ильи Авербуха.

Помимо Трусовой, в состав участников шоу вошли Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Наталья Хабибуллина, Илья Княжук, Ксения Синицына, Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Артём Ковалёв, Анатолий Сластин и Григорий Забелло.