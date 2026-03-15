Алина Загитова исполнила главную роль в новом клипе Вани Дмитриенко

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира, российская фигуристка Алина Загитова исполнила главную роль в новом клипе известного певца Вани Дмитриенко. Артист опубликовал тизер клипа на свою будущую песню. В нём видно, что Загитова будет исполнять роль скрипачки.

«А я житель снов твоих… РТУТЬ — 20.03», — подписал публикацию Дмитриенко.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.