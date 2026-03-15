Евгения Медведева с женихом прилетели в Лондон и поделились оттуда новыми снимками

Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева и её будущий муж, хореограф Ильдар Гайнутдинов отправились в совместное путешествие. Пара прилетела в столицу Великобритании, Лондон, откуда опубликовала яркие фотографии.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».