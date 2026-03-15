Тутберидзе: победа Бойковой и Козловского в финале ГП далась сложнее, чем у Двоеглазовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила итоги финала Гран-при России — 2025/2026 для своей команды. Её подопечные Алиса Двоеглазова (женское одиночное катание) и тандем Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (спортивные пары) выиграли золотые медали.

— У вашей команды два золота. Какая из этих двух побед далась сложнее?

— Победа Бойковой и Козловского, потому что я, честно говоря, после чемпионата России думала, что Мишина и Галлямов разозлятся и выдадут два чистых проката. Тогда ситуация для Бойковой и Козловского немножко бы изменилась. Нужно кататься чисто с четверным, чтобы быть лучше, но Мишина и Галлямов, видимо, перенервничали и сами нам уступили, — приводит слова Тутберидзе Okko Sport.