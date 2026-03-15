Плющенко — о Костылевой: в мае у нас пройдёт съёмка на обложку крупного журнала

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенства России Елены Костылевой, а также о внимании прессы к спортсменке.

«Для тех кто активно интересуется, как дела у нашей спортсменки Лены Костылевой. Лена уже несколько дней как приступила к тренировкам. Пока вращается и работает с приглашённым ледовым хореографом.

Работа уже идёт.

Из интересного :

1. Лена, как и Саша Плющенко, примет участие в шоу Татьяны Навки вместе со мной «20 лет олимпийские чемпионы», посвящённое нашей победе в Турине в 2006 году. Шоу пройдут 27-29 марта на «Навка-Арене».

2. Скоро у Лены выйдет её личная мерч-коллекция, которую наша команда ей помогла сделать с нашими партнёрами. Лена сама участвовала в разработке и выборе моделей и тканей. Купить вы сможете в флагманских магазинах на наших ледовых аренах, а также на всех наших шоу в России и за рубежом.

3. Леной активно интересуется не только спортивная пресса, но и большие федеральные СМИ.

4 Интерес к Лене есть также и у иностранной прессы. В мае у неё со мной пройдёт съёмка на обложку самого крупного журнала, который принадлежит испанскому издательскому дому.

Мне очень приятно, что Ленин талант, наша с ней работа и победы находят отклик не только в сердцах болельщиков фигурного катания, но и у СМИ», — написал Плющенко в социальных сетях.