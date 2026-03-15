«Я очень довольна». Тутберидзе высказалась о работе Морозова с Бойковой/Козловским

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о работе Дмитрия Козловского и Александры Бойковой со специалистом Станиславом Морозовым. Она смотрит с оптимизмом на их сотрудничество.

— Саша с Димой провели первый полноценный сезон со Станиславом Морозовым. На ваш взгляд, их тандем с тренером сложился?
— Да, мне нравится, как они работают, и ребятам нравится. Он очень внимателен к мелочам, подтянул парные элементы. Ребята стали кататься агрессивнее в парных элементах, подкрут, выброс. Они катаются на большой скорости. Я очень довольна.

— По итогу решение делать четвёрной выброс оказалось верным.
— Я вообще за движ вперёд. Если они могут, почему же его не делать? Конечно, если это виртуально, а на кону стояла бы медаль чемпионата мира: или чистый прокат, или ошибка на четверном.

При этом немножко не понимаю баллы. Почему четверной с выбросом стоит 6,50, тройной лутц — шесть баллов, а тройной лутц во второй половине — 6,6. Вообще никакой логики нет. Она, видимо, в том, чтобы пары не шли в четверные. То есть, будто мы боремся против сложных элементов. Но тогда отмените разрешённое сальто, оно куда более опасно, — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

