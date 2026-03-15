Этери Тутберидзе объяснила, почему Аделия Петросян пропустила финал Гран-при России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась по поводу пропуска Аделии Петросян финала Гран-При России — 2025/2026. Она отметила, что после ОИ-2026 спортсменка нуждалась в отдыхе.

«Не считаю, что она что-то пропустила, потому что этот старт не стоял у нас вообще в планах. Как только узнали об Олимпиаде, мы не планировали ехать на финал Гран-при. В принципе, этого никто и не делает. После таких соревнований морально нужно расслабиться, сбросить весь напряг, который, естественно, у неё был на протяжении всего сезона. И вот наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит, ничего не беспокоит. Всё-таки я так предполагаю, всё это шло от головы.

Сейчас Аделия готовится к Кубку Первого канала. Это более игровой турнир», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.