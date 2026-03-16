Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе рассказала, почему больше не ставит программы на турнир «Русский вызов»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему не ставит программы своим фигуристам на турнир шоу-программ «Русский вызов».

«У нас уже традиция сложилась – мы игнорируем этот турнир. Лично мы как постановщики. Наши спортсмены, если принимают участие, то они параллельно от нас ставят программы, выходят туда. Наверное, потому что я абсолютно не понимаю критерии судейства на этом турнире.

Это было после первого года, когда я даже не буду говорить «как мне кажется» – мы точно поставили очень хорошие программы. Была «Шаманка» у Камилы Валиевой, там всё сложилось. И она не была отмечена никак. «Самсон и Далила» у [Максима] Транькова с [Татьяной] Волосожар…. То есть было очень много хороших программ, которые вообще никак [не отметили]. И при этом вышла девочка, которая потом в интервью сказала, что она вообще импровизировала. И она была отмечена. И это полнейшая чушь. Это унижает меня как постановщика, моё мнение, моё видение. Зачем мне принимать участие там, где вообще никаких критериев?

Поэтому я как постановщик после первого сезона сказала, что не буду принимать в этом участие, потому что меня это унижает. Спортсмены, поскольку это игра, праздник, могут там принимать участие совершенно спокойно. Они могут просить любого постановщика ставить программы, что они и делают. Мы всегда предоставляем для этого лёд. Но я там принимать участия не буду», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» в этом году пройдёт в Санкт-Петербурге 4 апреля.

