Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе — об отсутствии Петросян в финале Гран-при: девочки даже не вспомнили про неё

Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась по поводу пропуска трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян финала Гран-при России — 2025/2026. Она отметила, что участницы турнира не сильно заметили её отсутствие.

«Не в обиду Аделии, но думаю, что девочки, которые катались, даже не вспомнили про неё на этом турнире. Просто катались — и всё. Никто не борется за какое-то конкретное место, каждый выходит показать то, что он наработал», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

На Олимпийских играх в Италии Аделия Петросян заняла шестое место. Она не смогла чисто исполнить четверной тулуп.

Материалы по теме
Этери Тутберидзе объяснила, почему Аделия Петросян пропустила финал Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android