Тутберидзе высказалась о спорном выступлении своих учениц на финале Гран-при России
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о спорном выступлении своих ученицна финале Гран-При России — 2025/2026. По итогам соревнований Алиса Двоеглазова выиграла золото, Дарья Садкова получила серебряную медаль, а Дина Хуснутдинова стала восьмой.

«Дашка [Садкова] – это Дашка. Она сделала свой прекрасный четверной, на плюс два – плюс три. А дальше посыпалось, – ну, это Даша. Где-то удержать, где-то справиться с адреналином, который впрыскивается в мышцы и даёт тревогу, она пока не может. На самом деле, Даше нет смысла убирать четверные, потому что ее ошибки не связаны с четверным. Они связаны с тем, что она где-то головой не может додержать эту программу, где-то отпускается. Тем не менее, её контент оказался достаточным, чтобы встать на пьедестал.

У Алисы [Двоеглазовой] довольно-таки сложный контент. То, что девочки, не прыгающие ультра-си, собирают за семь прыжковых элементов, Алиса собирает за пять. К сожалению, она упала, но перед этим выехала четверной тулуп. Ее контент все равно достаточно сильный. Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться, если соревнуешься против девочек, не прыгающих ультра-си. Поэтому решайте сами, нужны эти ультра-си или не нужны. Для тех, кто хочет бороться за пьедестал, они нужны. Для тех, кто хочет просто кататься, они не нужны.

Дина [Хуснутдинова], думаю, перенервничала. Просто она очень хотела показать, чему научилась за это время. Нам удалось ее разогнать, она стала прыгать с большей скорости. У нее много ответственности, и ей хочется показать, что она не зря перешла», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян пропустила финал Гран-при России — 2025/2026.

