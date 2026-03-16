Тутберидзе впервые прокомментировала резонансный переход Сарновских от Плющенко к ней

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход в её штаб Софии и Никиты Сарновских. Ранее спортсмены покинули академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Был звонок от мамы где-то в середине января. Мама была в очень эмоциональной тревоге за свою дочь, потому что какие-то конфликты там внутри происходили. Соглашусь, любая мать захочет защитить своего ребёнка, это абсолютно нормально. Во-первых, я знаю эту семью, потому что первоначально они катались у нас. И я маме сказала: «Вы успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально, и, как показывает практика, работают хорошо». Потому что эти дети так или иначе… да, где-то там проваливаются, но они всё равно в «топах», их знают. Поэтому говорить, что плохо работают, – это точно неправильно. Я сказала, что с вами работают хорошо. То, что есть какие-то эмоции, – нужно успокоиться сейчас, потому что любое решение, принятое на эмоциях, оно, скорее всего, будет неверным.

Я сказала: «Пожалуйста, вот у вас сейчас впереди все основные старты, вы должны успокоиться, в семье должно быть всё спокойно, пусть дети катаются, пусть дети тренируются». Вот на этом мы с мамой поговорили, и правда, всё успокоилось. Я видела, что дети нормально стартовали. Я наблюдала, что их выводят, с ними работают. И для себя решила, что всё хорошо, потому что я, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение.

Но потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: «Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли». И уже через два дня позвонила мама и сказала, что да, мы ушли, можно ли мы к вам придем», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

10 марта спортсмены Никита и его младшая сестра София объявили у себя на страницах в соцсети, что покинули академию Евгения Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу.