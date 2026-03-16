Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе ответила, кто из её учениц ментально похож на чемпионку ОИ Алису Лью

Тутберидзе ответила, кто из её учениц ментально похож на чемпионку ОИ Алису Лью
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила, кто из её учениц ментально похож на действующую олимпийскую чемпионку Алису Лью. Девушку считают одной из самых стрессоустойчивых фигуристок в истории.

«Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой, потому что она просто как будто наслаждалась стартами, общением. Это просто такой человек. Каори Сакамото не такая, Эмбер Гленн не такая. Но это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой.

И давайте не забывать: если бы Сакамото на Олимпиаде к своему тройному флипу добавила одинарный тулуп, то она бы победила. Это не говорит, что Алиса Лью сильная или слабая. На этих соревнованиях именно Сакамото уступила – не в обиду Алисе Лью, потому что она прекрасно провела сезон. И молодец, что нашла в себе силы вернуться и наслаждаться этим периодом времени.

Это то, что мне очень хочется, чтобы наши девочки делали. Я уже неоднократно говорила, что всё равно считаю, что они избранные. Миллионы начинают, сотни продолжают, десятки доходят до верха и дальше – только единицы. И они должны осознавать, что им так повезло быть теми самыми единицами. Надо наслаждаться происходящим. Спортивный период очень короткий, дальше будет какая-то другая жизнь», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

20-летняя Алиса Лью выиграла личный турнир на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она стала чемпионкой в командном турнире, выступив только в короткой программе.

