Ида Галич сообщила, что из-за конфликта с Авербухом не участвовала в «Ледниковом периоде»

Ида Галич сообщила, что из-за конфликта с Авербухом не участвовала в «Ледниковом периоде»
Известная телеведущая Ида Галич рассказала о своём конфликте с серебряным призёром Олимпийских игр, хореографом и постановщиком Ильёй Авербухом. По её словам, из-за этого девушка не приняла участия в проекте «Ледниковый период», хотя готовилась к нему два месяца.

«Меня позвали в шоу «Ледниковый период». Я та спортсменка-звезда, которая два месяца тренировалась, но не вышла на лёд, потому что сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем. Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю. Два месяца потратила на тренировки, мне нравилось. Именно по отношениям у нас не сложилось ни-че-го. Если мягко говорить», — сказала Галич в новом интервью на своём канале.

Ранее стало известно, что Степанова/Скобрев и Тотьмянина/Федотов стали победителями «Ледникового периода» — 2026.

