Рудковская — об уходе Сарновских от Плющенко: правда останется на совести каждого

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась об уходе из академии её мужа Никиты и Софии Сарновских. Брат с сестрой продолжат свои карьеры в штабе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица её хорошо знают», – приводит слова Рудковской Odds.ru.

10 марта спортсмены Никита и его младшая сестра София объявили у себя на страницах в соцсети, что покинули академию Евгения Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу.

Ранее эту резонансную ситуацию прокомментировал сам Евгений Плющенко.