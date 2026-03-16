«Любят такие драмы». Мемола назвал самых популярных в Италии российских фигуристов

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал, какие российские фигуристы являются самыми популярными в Италии и объяснил почему.

— Кто сейчас самый популярный российский фигурист в Италии?

— После отстранения это не так просто понять, потому что за российским фигурным катанием стали следить меньше. Раньше всем очень нравилась Лиза Туктамышева. Она долго выступала на самом высоком уровне, так что многие её полюбили. История Жени Медведевой тоже оказалась интересной. Все следили за её судьбой, выступлением на Олимпиаде, переездом в Канаду. Люди в Италии любят такие драмы.

— Есть ли номер один среди мужчин?

— Мне кажется, это Евгений Плющенко. Старшее поколение видело его невероятное выступление в Турине в 2006 году. Он врезался в память итальянским фанатам и остаётся популярным до сих пор, — приводит слова Мемолы Sport24.