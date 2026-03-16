Итальянский фигурист: я остаюсь россиянином и горжусь этим

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о своём отношении к России и русскому языку. У спортсмена есть русские корни, его мать родом из России.

— Ты сказал, что не был в России уже три года. Продолжаешь считать себя россиянином?

— Да, я остаюсь россиянином и горжусь этим. Глупо отказываться от своих корней и предков. С возрастом мне даже интереснее узнавать больше о России, так что я по-прежнему россиянин.

— Как у тебя с русским? Сильно забыл за годы вне России?

— Есть сложности, но при возможности я стараюсь практиковаться. Прошлым летом я был в Калифорнии у Рафаэля Арутюняна, а вместе со мной были Петя Гуменник, Лиза Туктамышева и Соня Самоделкина. Я не мог говорить с ними не по-русски, так что это был отличный опыт, — приводит слова Мемолы Sport24.