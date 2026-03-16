Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Итальянский фигурист: я остаюсь россиянином и горжусь этим

Комментарии

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о своём отношении к России и русскому языку. У спортсмена есть русские корни, его мать родом из России.

— Ты сказал, что не был в России уже три года. Продолжаешь считать себя россиянином?
— Да, я остаюсь россиянином и горжусь этим. Глупо отказываться от своих корней и предков. С возрастом мне даже интереснее узнавать больше о России, так что я по-прежнему россиянин.

— Как у тебя с русским? Сильно забыл за годы вне России?
— Есть сложности, но при возможности я стараюсь практиковаться. Прошлым летом я был в Калифорнии у Рафаэля Арутюняна, а вместе со мной были Петя Гуменник, Лиза Туктамышева и Соня Самоделкина. Я не мог говорить с ними не по-русски, так что это был отличный опыт, — приводит слова Мемолы Sport24.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android