Глейхенгауз: на Олимпиадах не самые комфортные условия для проживания

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал об условиях проживания на Олимпийских играх — 2026, которые проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

— Очень часто вижу новости, что заканчиваются презервативы в Олимпийской деревне. Что происходит?
— Здесь для меня даже немножко обидная ситуация — я их [презервативы] не видел, когда заселялся, если честно! У меня их изначально не было в номере. На Олимпиадах, на самом деле, не самые комфортные условия для проживания. Потому что это просто новые, построенные ЖК. Ты заходишь — у тебя стандартный номер, квартирка. И, по сути, у тебя есть шкаф и кровать. И на этом всё! Я на этой Олимпиаде боролся семь-восемь дней — я пытался найти стол. У кого его стыбзить или забрать, потому что у меня в номере не было стола, всё было на полу разбросано. Но это не про Италию — на каждой Олимпиаде всё одинаково, — сказал Глейхенгауз в видео на YouTube-канале Иды Галич.

