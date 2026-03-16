Глейхенгауз рассказал, как иностранцы общались с россиянами на Олимпиаде-2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, как относились к российским фигуристам и специалистам представители других стран во время Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«Есть, конечно, страны и единичные спортсмены, команды, которые никогда не будут нам рады, скажем так. Но в большинстве своём все подходят, с тобой общаются, спрашивают: «Как дела?», «Когда вас уже наконец-то допустят?». Потому что всё-таки российские спортсмены в фигурном катании во всех видах показывали всегда самый высокий уровень. Мы выигрывали все возможные турниры — Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Конечно, без нас сложно представлять фигурное катание как полноценный вид», — сказал Глейхенгауз в видео на YouTube-канале Иды Галич.