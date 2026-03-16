«Не знаю, что вдруг она об этом заговорила». Авербух отреагировал на высказывания Галич

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на высказывания известной телеведущей Иды Галич о якобы существующем между ними конфликте.

«Я не знаю ни о каком конфликте с Идой Галич и не знаю, о чём она говорит. Это её проблемы. Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона.

Галич не выступила в «Ледниковом периоде», потому что не все, кто даже начинает тренироваться, доходят до финала. Вот и всё. У меня с ней нет какой-то сложной истории взаимоотношений. Не понимаю, почему Галич решила так высказаться, даже не знаю, о чём она говорит», – приводит слова Авербуха Sport24.