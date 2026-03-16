Алиса Лью и Мэдисон Чок посетили вечеринку церемонии вручения кинонаграды «Оскар»

Двукратные олимпийские чемпионки, американские фигуристки Мэдисон Чок и Алиса Лью посетили традиционную вечеринку Vanity Fair после вручения престижной кинонаграды «Оскар».

Алиса Лью выбрала для мероприятия чёрное мини-платье с высокой горловиной и объёмной фактурной вышивкой, с акцентированными плечами.

Мэдисон Чок остановила свой выбор на тёмно-синем атласном платье в пол с асимметричным вырезом и драпировкой у горловины.

Вручение статуэток «Оскара» состоялось в ночь с 15 на 16 марта мск. Главным триумфатором премии стала картина «Битва за битвой», которая оказалась лауреатом шести «Оскаров» в шести номинациях, в том числе в таких, как «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучший актёр второго плана».