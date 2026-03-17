Мама Костылевой сообщила, что фигуристка отправилась на сборы в Беларусь с Плющенко

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что её дочь отправилась на сборы в Беларусь вместе со своим тренером Евгением Плющенко.

«Леночка и Евгений Викторович сегодня уехали на сборы в Беларусь, на неделю. Впервые Лена так надолго уехала с тренером, да ещё и в другую страну.

Доверила Леночку Евгению Викторовичу. А Леночке-то как повезло. С тренером, на машине, на сборы. Только вернулись из отпуска – и такой подарок», – написала мама Костылевой в своём телеграм-канале.

Отметим, что ранее Елена Костылева из-за травмы ноги не смогла принять участия в финале Гран-при России – 2026 среди юниоров, который проходил в Челябинске с 4 по 6 марта.