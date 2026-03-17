Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мама Костылевой сообщила, что фигуристка отправилась на сборы в Беларусь с Плющенко

Мама Костылевой сообщила, что фигуристка отправилась на сборы в Беларусь с Плющенко
Комментарии

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что её дочь отправилась на сборы в Беларусь вместе со своим тренером Евгением Плющенко.

«Леночка и Евгений Викторович сегодня уехали на сборы в Беларусь, на неделю. Впервые Лена так надолго уехала с тренером, да ещё и в другую страну.

Доверила Леночку Евгению Викторовичу. А Леночке-то как повезло. С тренером, на машине, на сборы. Только вернулись из отпуска – и такой подарок», – написала мама Костылевой в своём телеграм-канале.

Отметим, что ранее Елена Костылева из-за травмы ноги не смогла принять участия в финале Гран-при России – 2026 среди юниоров, который проходил в Челябинске с 4 по 6 марта.

Материалы по теме
Валиева может выступить на «Русском вызове». Каким будет её номер?
Валиева может выступить на «Русском вызове». Каким будет её номер?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android